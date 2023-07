Canzo, assessori regionali in visita oggi alla stazione rimessa a nuovo

Quattro le tappe della delegazione nel pomeriggio.

Un progetto che ha coinvolto diverse strutture di FerrovieNord

Nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e quello alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi saranno in visita a quattro stazioni che si trovano sulla linea Milano-Asso. Si tratta delle strutture che sono state oggetto di lavori di completo rinnovo. Insieme a loro ci saranno Andrea Gibelli, presidente di FnM, e Fulvio Caradonna, presidente di FerrovieNord.

Un intervento da 11,5 milioni di euro

Le stazioni di Seveso, Arosio, Lambrugo-Lurago e Canzo sono le quattro stazioni che nel pomeriggio saranno oggetto di visita dalla delegazione di Regione Lombardia, FnM e FerrovieNord. Sono soltanto una parte, però, di quelle oggetto di rinnovo: il progetto, molto più ampio, ne comprende 29 sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como per un totale di 11 milioni e mezzo di euro.

Ecco il programma della visita

Lucente e Terzi, insieme a Gibelli e Caradonna, faranno tappa in tutte e quattro le stazioni, ma si soffermeranno più a lungo per un incontro con giornalisti e cittadini a Seveso alle 14.45 e a Canzo, in piazza Remo Sordo, alle 17.15.