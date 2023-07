Canzo, la visita degli assessori regionali alla stazione

Autorità accolte da sindaco e Giunta.

Sopralluogo in via Remo Sordo

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, la visita degli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) alla stazione di Canzo, in via Remo Sordo. Insieme a loro anche Fulvio Caradonna presidente di FerrovieNord e Andrea Gibelli presidente di FnM. La delegazione è stata accolta dal sindaco, Giulio Nava, e dalla sua Giunta comunale, insieme a Fabrizio Turba.

Immobili confortevoli e funzionali

"Questo intervento fa il paio con le altre 29 stazioni che FerrovieNord sta riqualificando e per il cui progetto totale Regione Lombardia ha investito 11 milioni e mezzo di euro - spiega l'assessore Terzi - L'obiettivo è consegnare alla cittadinanza immobili funzionali e belli ma anche confortevoli per avere una cartolina d'ingresso per un paese da scoprire".

Un ottimo investimento per il servizio pubblico

"Interventi del genere sono importanti per il trasporto pubblico perché se va bene la rete di infrastrutture anche il servizio ne beneficia - commenta l'assessore Lucente - Stiamo mettendo a regime 222 nuovi treni entro il 2025: un obiettivo che ci siamo prefissati per i cittadini lombardi. Importante è anche la sicurezza: treni videosorvegliati e centraline Sos nelle stazioni".

Un biglietto da visita importante per Canzo

"La stazione per noi è un luogo strategico perché conduce i pendolari sul nostro territorio - dice il sindaco Nava - Questo intervento ha donato nuova vita e crea una nuova immagine al vecchio immobile: è il nostro biglietto da visita. Ci auguriamo che FerrovieNord e Regione Lombardia intervengano anche sulla tratta che risente degli anni che sono passati".