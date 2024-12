Canzo si veste di luci per festeggiare il Natale

Iniziativa a cura dell'Amministrazione comunale canzese

Luci natalizie già da questa sera

Canzo si è illuminato con le tradizionali luminarie in vista del Natale. Come consuetudine in occasione dell'8 dicembre il paese si è vestito a festa e proprio da questa sera, sabato 7, si è riempito di luci. Ad accogliere cittadini e visitatori in piazza Garibaldi c'è un grande pino di otto metri. Alberelli, poi, decorano le diverse strade del centro e del Parisone. Luci anche sulle facciate delle chiese.

Una magica atmosfera come da tradizione

L'illuminazione natalizia è a cura dell'l'Amministrazione comunale: "Come sempre cerchiamo di rendere magica l’atmosfera del Natale con le luminarie lungo le strade, partendo dal centro storico e raggiungendo le diverse zone del paese - spiega Pierluigi Paredi, consigliere comunale con delega ai Lavori pubblici - Quest’anno abbiamo aggiunto alcune novità o in alcuni casi cambiamenti per cercare di rendere ancora più bello Canzo".