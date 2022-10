Canzo, è arrivato oggi, domenica 16 ottobre, il tanto atteso giorno dell'inaugurazione del nuovo ponte in località Parisone.



Canzo, taglio del nastro per il nuovo ponte sul torrente Ravella



E' finalmente arrivato il giorno del tanto atteso taglio del nastro con il sindaco di Canzo, Giulio Nava, alla presenza dei sindaci della zona e del sottosegretario regionale Fabrizio Turba, oltre al consigliere regionale del Partito democratico, Angelo Orsenigo. E oltre ai discorsi di rito delle autorità politiche intervenute, non è mancata la benedizione del nuovo ponte, che collegherà le due rive del Torrente Ravella lungo via Moreno Locatelli, da parte del parroco, don Alfredo Cameroni. Il ponte porta proprio il nome di Moreno Locatelli, un operatore di pace ucciso a Sarajevo nel 1993 su un ponte mentre svolgeva la sua funzione in periodo di guerra. Applausi e forti emozioni hanno accompagnato la citazione del suo nome durante il discorso del primo cittadino.