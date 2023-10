Un regalo speciale per i genitori. Che potesse però essere non solo un ringraziamento per quanto costruito negli anni come famiglia, ma che permettesse di legare i bei ricordi familiari a un luogo preciso, accompagnato con un bel gesto di solidarietà civica.

Canzo: tre fratelli donano una panchina per i 53 anni di matrimonio dei genitori

E’ quanto hanno fatto tre fratelli di Milano - Fabio, Marco e Stefano - che per festeggiare i 53 anni di matrimonio di papà Elio e mamma Maura hanno donato una panchina alla comunità di Canzo.

Non è stato un caso la scelta del luogo preciso in cui installare la panchina: via Gajum. Lì esisteva già una vecchia seduta, ormai usurata dal tempo, ma soprattutto quel luogo evocava momenti importanti per la famiglia milanese: "Dalla panchina si apre la vista di Canzo dall’alto, che è stata immortalata da un quadro fatto da nostro papà in occasione di un concorso di pittura estemporanea".

