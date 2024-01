E’ stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione degli incroci lungo la strada Provinciale 40 nel territorio di Canzo e Castelmarte.

Canzo, via libera alle due rotonde sulla Provinciale 40

La documentazione approvata in Comune a Canzo passerà ora ufficialmente nelle mani dell’Amministrazione provinciale per poter proseguire l’iter relativo gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’importante arteria stradale.

Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare la situazione viabilistica e risolvere le criticità in prossimità delle due intersezioni presenti con la via Ca’ Bianca e la via Vittorio Veneto che sono di competenza rispettivamente dei Comuni di Castelmarte e di Canzo.

