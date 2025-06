Caos traffico per colpa del Grest: Polizia locale in pattuglia a Caccivio

Polizia locale in pattuglia a Caccivio per evitare il caos traffico a causa del Grest.

Controlli della Polizia locale

Il pessimo vizio di accompagnare i bambini con l’auto sino all’ingresso non viene esercitato solamente durante l’anno scolastico ma pure nel periodo estivo. Come accaduto nel mese di giugno 2024, infatti, via Cagnola è andata letteralmente in tilt negli orari di ingresso e di uscita degli iscritti al Grest.

Proprio per questo motivo, l’Amministrazione comunale è intervenuta intensificando i controlli tramite un piano di azione studiato a puntino. In poche parole, agenti e volontari presenti a far rispettare le regole e a indicare parcheggi alternativi in modo da evitare il traffico.

Le parole del sindaco

"L’inizio dell’oratorio estivo è sempre un momento atteso e speciale per la nostra comunità, ma quest’anno ha richiesto un impegno particolare visti i disagi lamentati da tempo all’inizio del Grest. Quindi, da aprile, abbiamo condiviso con la comunità pastorale l’impegno sul piano della viabilità, vista la collocazione dell’oratorio in una zona urbanisticamente complessa - spiega ilo sindaco Serena Arrighi - Ci sono stati avvisi a tutti gli iscritti a mezzo e-mail e la presenza della Polizia locale negli orari di entrata e uscita". D’altra parte, si parla di 209 persone registrate nell’arco di una mezz’ora, dalle 7.40 alle 8.15 e dalle 17 alle 17.30. "Ci tengo a ringraziare la Polizia locale per la disponibilità e l’efficacia nella gestione della situazione, così come gli animatori, in particolare Paolo Bossi, e gli organizzatori, che hanno saputo collaborare con spirito costruttivo".

Accordo anche con Kaire Sport

Il Comune, infatti, si è accordato anche con la società Kaire Sport, perché se il Grest ha portato problemi a partire dal 9 giugno, il torneo serale di calcio ha messo in luce i medesimi disagi dal quello successivo. "Grazie ai dirigenti Kaire. Con Giorgio Galli abbiamo condiviso alcuni semplici ma efficaci passaggi e questo sembra stia portando risultati: anche la sera, grazie ai volontari e agli agenti, la situazione è ben gestita. Confidiamo sempre in una seria collaborazione di tutti e nel rispetto del codice della strada". Collaborazione massima con l’intento di garantire sicurezza anche se non sono comunque escluse possibili sanzioni. "Non è pensabile che ogni genitore o parente si fermi davanti all’ingresso, fosse anche solo per 30 secondi - aggiunge il comandante Luigi Rota - La nostra azione è semplice, invitare a utilizzare parcheggi più lontani come quelli del centro diurno “Il Sollievo”. Ovviamente, in caso di comportamenti scorretti potrebbe scattare qualche multa. La sicurezza è al primo posto e siamo qui per garantirla".