Caos viabilità a Cantù: traffico alternato in Via per Alzate a causa lavori

Da qualche giorno la viabilità a Cantù è tutt'altro che fluida. A causa di un cantiere in via per Alzate, poco dopo la rotonda delle Quattro strade, le automobili transitano a rilento per un semaforo che impone il traffico alternato.

Lunghe code

Si formano, in modo particolare nelle ore di punta, lunghe colonne oltre che in via per Alzate, anche in via Brambilla e in via Alciato, con ripercussioni però un po' in tutta la città.