L'appuntamento ha richiamato all'incirca una 60ina di persone dal territorio di Como, Lecco e Milano

Sabato 13 giugno si è tenuta la settima edizione dell’iniziativa “In montagna con Gramsci” alla Capanna Mara. Il tradizionale appuntamento ha richiamato oltre sessanta persone provenienti dalle province di Como, Lecco e Milano che con una passeggiata hanno raggiunto il rifugio per ricordare la presenza di Antonio Gramsci e altri importanti dirigenti del partito comunista d’Italia.

Capanna Mara, oltre sessanta persone per “In montagna con Gramsci”

Organizzata dalla sezione dell’Anpi Territorio erbese la manifestazione ha visto la partecipazione della sezione dell’Anpi di Oggiono, della sezione aziendale dell’Anpi ATM di Milano e dell’istituto di storia contemporanea di Como “Pier Amato Perretta”.

Gli interventi

Il discorso di apertura è stato fatto dal segretario della sezione erbese Marco Rigamonti che ha ricordato l’attività annuale e il significato della presenza antifascista sul territorio, Giuseppe Vaghi di Anpi Como ha relazionato sull’importanza del pensiero gramsciano ricostruendo il clima politico degli anni Venti.

Il presidente provinciale dell’Anpi Manuel Guzzon ha ripercorso le tappe della presenza di Gramsci alla capanna Mara, ricordando anche la tragica morte di Giacinto Menotti Serrati sulle nostre montagne a cento anni esatti dall’evento.

Infine il gruppo musicale “d’altro canto” ha eseguito canzoni partigiane della Resistenza italiana ed europea. La manifestazione si è chiusa con un’ottima merenda partigiana.