La decisione

Il vicesindaco mette in guardia anche sul contagio: "Evitiamo assembramenti".

In ottemperanza all’articolo 24 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, approvato nel 2018, si ricorda che, nella Città di Cantù "è vietato far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone, fatte salve le manifestazioni autorizzate, il giorno di Capodanno ed i dì a questo prossimi".

Capodanno 2021 a Cantù: vietati giochi pirici

Per chi viola la disposizione è prevista una sanzione di 50 euro. "Si tratta di una norma in vigore in numerose città italiane - spiega il vice sindaco Giuseppe Molteni - Sono quindi vietati fuochi d’artificio e i c.d. “botti” per tutelare l’incolumità delle persone. Questo tipo di materiale, infatti, può risultare molto pericoloso se non maneggiato con prudenza, causando traumi e ustioni". L’obiettivo è, dunque, quello di tutelare, ancora una volta, la salute dei cittadini.

In esecuzione delle direttive ricevute dalla Prefettura di Como, già presenti anche nel Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, sono quindi stati effettuati controlli relativi alla vendita di giochi pirici ed ulteriori verifiche verranno condotte nei prossimi giorni.

Attenzione anche al Covid