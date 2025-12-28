Capodanno, il sindaco vieta l’uso di petardi e fuochi d’artificio

Il sindaco di Valbrona ha vietato l’uso di articoli pirotecnici, petardi e fuochi d’artificio in occasione del Capodanno. Sanzioni fino a 500 euro per chi non dovesse attenersi all’ordinanza.

No a botti e fuochi d’artificio

Il sindaco Luca Ghezzi ha emesso un’ordinanza in cui si vieta l’uso e l’accensione di artifici esplodenti in generale, con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (quali fuochi d’artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale di Valbrona. L’ordinanza entra in vigore dalle 14 di martedì 30 dicembre fino alle 24 del 1 gennaio.

Sanzioni fino a 500 euro

Le aree riguardano l’intero paese, comprese il centro storico e i centri delle frazioni, particolarmente frequentate per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose. Una decisione dettata dalla pericolosità degli articoli pirotecnici, sia per gli uomini, che per gli animali da compagnia. Chi non dovesse attenersi all’ordinanza, rischia multe fino a 500 euro.