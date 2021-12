grande cuore

Grazie all'iniziativa "Piattino sospeso".

Capriccio di Como e Siticibo insieme per donare il pranzo di Natale agli ospiti di Casa Ozanam grazie all'iniziativa "Piattino Sospeso".

Capriccio di Como e Siticibo insieme per donare il pranzo di Natale agli ospiti di Casa Ozanam

E’ nata nel Natale 2020 l’iniziativa del “Piattino sospeso” ideata da Davide Tarzi, titolare del Capriccio di Como, e messa in pratica presso i suoi negozi di Grandate, Como e Bregnano a sostegno di Siticibo Como, programma di Banco Alimentare Lombardia. Iniziativa che non si è mai fermata e che per tutto l’anno, con grande successo, ha permesso ai clienti dei negozi “Capriccio di Como” la possibilità di donare un piatto pronto a una persona bisognosa tramite l’acquisto di un “Piattino Sospeso”. Per ogni porzione donata, inoltre, il Capriccio di Como ne aggiunge una equivalente, raddoppiano di fatto le donazioni.

Le porzioni così donate vengono confezionate in atmosfera modificata (pronte da riscaldare) e poi raccolte dai volontari di Siticibo, che le trasportano su furgoncini refrigerati e le consegnano a strutture di carità, cura e accoglienza per le persone fragili.

“Insieme a Siticibo, abbiamo pensato che quest’anno avremmo potuto trasformare le 90 porzioni donate ‘sulla carta’ dai nostri clienti nelle scorse settimane (più le altrettante 90 donate da noi) in un vero e proprio pranzo di Natale – spiega Davide Tarzi- Così prepareremo un menù natalizio di 3 portate più panettone artigianale per i 30 ospiti di Casa Ozanam”.

I furgoncini di Siticibo andranno a prelevare le pietanze e le consegneranno a Casa Ozanam, dove con l’aiuto degli operatori e dei volontari, verranno imbandite in una tavola natalizia per gli ospiti.