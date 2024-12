Carabinieri in visita al reparto pediatrico del Sant’Antonio Abate

I Carabinieri di Cantù hanno fatto visita a tutti quei bimbi della Pediatria dell’ospedale della città.

Auguri di Natale dai Carabinieri

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Cantù, tra i quali lo stesso Comandante della Compagnia e quello della Stazione, hanno raggiunto il reparto pediatrico dell’Ospedale Sant’Antonio Abate della città, per far visita ai piccoli degenti, alcuni dei quali, purtroppo, non potranno trascorrere in famiglia le prossima festività. Con l’occasione, i militari hanno consegnato ai bambini, alla presenza del personale sanitario e dei volontari, dei doni che hanno lasciato sotto l’albero, condividendo il momento con quelli in grado di presenziare.

All’amore da cui sono circondati quei bambini da parte dei loro Angeli col “camice”, anche i militari hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e il loro affetto.