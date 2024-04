Career day 2024, successo la quarta edizione

Il Career day 2024, iniziativa di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 12 aprile al Lariofiere di Erba.

Career day 2024, che successo

È stata un vero successo la quarta edizione del Career Day 2024 tenutasi questa mattina, venerdì 12 aprile, negli stand del centro espositivo Lariofiere di Erba. L’iniziativa, organizzata da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio per mettere in contatto le imprese con le studentesse e gli studenti delle classi finali degli Istituti tecnici e professionali dei territori, continua a crescere: in questa edizione, sono stati oltre 500 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai colloqui one to one con le aziende. Cento le imprese presenti all’evento - realizzato in collaborazione con I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como, I.I.S. Jean Monnet di Mariano Comense, I.S.I.S. G.D. Romagnosi di Erba, I.S.I.S. Setificio Paolo Carcano di Como, I.I.S. Da Vinci - Ripamonti di Como, Centro di Formazione Professionale Enfapi Como (sedi di Erba e Lurate), Centro di formazione professionale Erba Padre Monti, I.I.S. Badoni e I.I.S. Fiocchi di Lecco, I.I.S. Marco Polo di Colico, I.T.I.S. E. Mattei e I.P.S. Besta – Fossati di Sondrio, ENAIP (sedi di Morbegno e Lecco) e Fondazione Luigi Clerici (sede di Merate) - che hanno incontrato i giovani giunti ormai alle fasi di completamento del proprio percorso formativo.

Le parole di Ciavola

“Anche quest’anno il Career Day è stato un grande successo: l’evento rappresenta un’opportunità unica per il nostro territorio perché offre ai giovanissimi la possibilità di incontrare le imprese e di cominciare a entrare in contatto con il mondo del lavoro - ha commentato con soddisfazione Michele Ciavola, consigliere di Presidenza di Confindustria Como con delega all’Education - L’evento è rivolto a chi sta completando il proprio percorso di studi, a cui suggerisco di guardarsi intorno, di contattare le aziende e di non perdere mai di vista l’obiettivo finale: quello di trovare un’ottima occupazione per se stessi e per quelli che su di loro stanno contando”.

Marta Rota, consigliere di Confindustria Lecco e Sondrio con delega all’Education, ha evidenziato: “Nel complesso delle iniziative che la nostra Associazione ha avviato per contribuire a dare risposta alle richieste di competenze da parte delle imprese, offrendo agli studenti una overview delle opportunità che si aprono per loro nel mondo produttivo, il Career Day si è dimostrato di particolare successo. A garantirne la buona riuscita è la sua caratteristica fondante, ovvero l’incontro fra imprese e studenti del territorio con una selezione a monte, che incrocia le richieste delle prime con i percorsi formativi dei secondi. Il Career Day dà quindi anche ai giovani una chance importante, quella di mettere a fuoco le reali richieste del mondo del lavoro, trovare ispirazione per il proprio futuro, fare una prima esperienza di relazioni finalizzate ad una selezione per l’inserimento in azienda. L’impegno di associazioni, aziende e istituti che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa è comune: un futuro con maggiori opportunità per i giovani, per il sistema produttivo e, con essi, per i territori”.

Obiettivo risposte concrete

L’obiettivo del Career Day è stato fin dall’inizio quello di contribuire a dare risposte concrete alle esigenze che emergono dal sistema produttivo in termini di risorse umane e competenze. Ogni azienda, all’interno del proprio stand, ha potuto incontrare i giovani grazie a meeting prefissati, presentarsi e raccogliere eventuali candidature per posizioni di lavoro già aperte. Fondamentale si rivela anche la fase di preparazione da parte delle due associazioni territoriali, finalizzata a mappare le esigenze delle imprese per incrociarle con i diversi percorsi di studio proposti dagli Istituti partecipanti, pianificando incontri mirati. Tra i parametri tenuti in considerazione si inseriscono anche le segnalazioni da parte delle scuole, oltre che la prossimità geografica fra sede dell’azienda e residenza di studentesse e studenti.

Durante la mattinata, presso la sala Porro si è tenuto l’Open Day del corso ITS biennale in Meccatronica Factory Automation, che forma figure altamente qualificate e specializzate nel vasto mondo della meccatronica, una filiera trasversale ai settori industriali più innovativi del nostro Paese.