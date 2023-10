Il caregiver nell’assistenza ai malati cronici ingravescenti e nel fine vita. Qual è il suo ruolo, quale competenze deve possedere, come può essere sostenuto a livello professionale ed emotivo e che percorso formativo è utile segua per rispondere al meglio al bisogno di cura. L’associazione di volontariato Il Mantello ODV di Mariano Comense, che si occupa di assistenza nelle cure palliative, in collaborazione con Asst Lariana, organizza per venerdì 6 ottobre alle 20.45, alla sala Convegni “Giovanni Zampese” della BCC in Corso Unità d’Italia a Cantù, la serata “Il Labirinto e il Filo di Arianna. Quale identità e ruolo del Caregiver nella fase avanzata della malattia”.

"Caregiver per mano": il progetto de Il Mantello in collaborazione con Asst Lariana

Il caregiver svolge un ruolo sempre più importante nella vita delle famiglie, anche perché si sono allungati i tempi di sopravvivenza per i pazienti con malattie avanzate verso la terminalità. I caregiver sono persone presenti nella vita del paziente e rispondono ai suoi bisogni di salute, fisici, emotivi, assistenziali, spirituali, sociali, in tutte le fasi della malattia. Tuttavia, molto spesso, non si sentono pronti per molti dei compiti che sono chiamati a svolgere. Possono quindi avere difficoltà sul piano emotivo per affrontare lo stress legato all’assistenza diretta, circostanza che può influenzare lo stato di salute fisico e la qualità della vita psicologica, sociale e finanziaria del caregiver stesso.

L’evento organizzato dal Mantello prende il largo proprio da queste riflessioni. E’ aperto a tutta la cittadinanza e mira a coinvolgere proprio chi si confronta ogni giorno con il caregiving.

Interverranno per i saluti istituzionali Fabio Banfi, Direttore Generale Asst Lariana e Gianluigi Spata, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Como. Apriranno i lavori Carla Longhi, Direttore Dipartimento Interaziendale Cure Palliative di Asst Lariana ed Enrica Colombo, Presidente Associazione Il Mantello Odv. L’introduzione del tema sarà a cura di Marco Noli, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Poi in un ricco programma di testimonianze professionali e umane prenderanno la parola Claudia Antoni sul tema dei bisogni sociali del caregiver, Chiara Mauri e Giada Bartocetti in merito al vissuto psicoemotivo del caregiver nel percorso di malattia. Ci sarà spazio per il racconto in prima persona di un caregiver e per le domande del pubblico.

Il presidente Colombo: "Un ruolo fondamentale"

“In questo momento è fondamentale interrogarsi sull’identità e il ruolo del caregiver, in particolare nella fase terminale della malattia, sulle difficoltà che ogni giorno incontra proprio perché si possano fornire strumenti efficaci che lo accompagnino durante il suo percorso di cura a fianco del paziente - sottolinea Enrica Colombo, presidente de Il Mantello - Ecco perché abbiamo scelto come associazione di promuovere un progetto dedicato a questi portatori di cura, al loro supporto e sostegno. Solo in questo modo si potrà rispondere in maniera esaustiva alle richieste di incrementare l’assistenza al domicilio del paziente”.

Asst Lariana: "La malattia coinvolge tutti i familiari"

“Rinnovo i ringraziamenti di tutta la comunità di Asst Lariana all’associazione Il Mantello - spiega il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi - La loro quotidiana presenza e vicinanza si tramuta anche in questa occasione in segno e presenza al fianco dei pazienti”. “Un cardine delle cure palliative è la presa in cura del paziente e della famiglia - osserva Carla Longhi, Direttore del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative di Asst Lariana - Qualunque malattia soprattutto in fase terminale coinvolge tutti i familiari e in particolare il caregiver che se non adeguatamente formato e sostenuto può infragilirsi sia per la fatica fisica che per quella psicologica”.

Durante la serata verrà presentato il progetto: “Caregiver per mano" che prevede all’inizio del 2024 incontri tematici con i professionisti dell’Equipe di Cure Palliative di ASST Lariana. Maggiori informazioni saranno date proprio il 6 ottobre. Per saperne di più è possibile contattare il numero: 368-3404983 dalle 9 alle 18. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, soprattutto ai caregiver, è organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Federazione Italiana Cure Palliative, Asst Lariana e Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como.