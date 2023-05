Cariplo, "Welfare in ageing" finanzia due progetti comaschi di Croce azzurra e Progetto sociale

Sono 17 i progetti selezionati nell’ambito del bando "Welfare in ageing", un nuovo attualissimo bando di Fondazione Cariplo destinato a far fronte ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie. La risposta del territorio ha superato le aspettative, sia in termini di quantità che di qualità dei progetti proposti tanto che Fondazione ha deciso di aumentare il budget a disposizione portandolo da 5,5 a 8,5 milioni di euro. In provincia di Como sono stati finanziati due progetti per un totale di 310mila euro.

Cariplo, "Welfare in ageing" finanzia iniziative per gli anziani

Fondazione Cariplo ha selezionato progetti per innovare, rafforzare e connettere i servizi a supporto delle persone anziane e delle famiglie attraverso la co-progettazione degli attori del territorio e il coinvolgimento della comunità. Grande eterogeneità delle iniziative proposte, sia in termini di tipologia di intervento, sia nella scelta del target di riferimento (che, da bando, poteva focalizzarsi sia sulla presa in carico di situazioni di fragilità, sia sul bisogno conclamato e la non autosufficienza).

14 progetti si rivolgono agli anziani fragili e famiglie, con particolare attenzione alle situazioni emergenziali, dove maggiore è il senso di smarrimento e l’assenza di risposte tempestive (es Pronto Intervento Sociale). Gli interventi si focalizzano sull’intercettazione delle diverse forme di disagio e sull’orientamento delle famiglie, sulla presa in carico del bisogno in chiave evolutiva (intervenendo anche sul fronte del decadimento cognitivo) e sulla ricomposizione dell’offerta (più spesso accompagnata dall’utilizzo di piattaforme tecnologiche).

Il potenziamento di servizi rivolti alla domiciliarità ha visto un diffuso ricorso alle nuove tecnologie (domotica, monitoraggio a distanza, telemedicina) e alla creazione di centri di coordinamento per l’offerta di servizi modulabili sulle esigenze dell’anziano. Alcuni progetti si sono sviluppati attorno alla creazione o al ripensamento di spazi dedicati ad anziani e/o caregiver (centri anziani "rivisitati", hub territoriali, sportelli di orientamento e presa in carico,..), in connessione con il PNRR, nell’ottica di favorire una reale integrazione tra i nuovi dispositivi previsti (case di comunità, PUA, COT..) e il territorio circostante.

3 progetti specificamente dedicati al tema demenze e Alzheimer rivolti all’ integrazione dei livelli socio-sanitario e sociale di presa in carico, grazie alla messa in campo di équipe multidisciplinari o case manager e alla creazione di database condivisi tra i diversi attori coinvolti. Gli interventi di supporto previsti sono dedicati non solo agli anziani ma anche ai caregiver (gruppi di mutuo aiuto e supporto psicologico, Alzheimer Cafè, interventi di sollievo, formazione).

“Attraverso questi progetti vogliamo sostenere una risposta di comunità a un problema che riguarda un numero sempre più ampio di persone e di famiglie che si trovano a fronteggiare carichi di cura nuovi e complessi. Le proposte arrivate dal territorio hanno portato alla luce iniziative diverse ma tutte capaci di connettere in modo trasversale i soggetti del territorio e del sistema locale. Abbiamo quindi deciso di aumentare la dotazione di risorse, fino a 8,5 milioni di euro, e di investire nel rafforzamento di quella che è un’infrastruttura di legame dentro la comunità” ha commentato Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo.

I progetti comaschi

In provincia di Como sono stati finanziati due progetti. Il primo è stato proposto dalla Croce azzurra di Rovellasca e si chiama "Senior: un mondo a misura di anziano" e ha ricevuto un contributo di 200mila euro. Il secondo invece è stato presentato da cooperativo sociale Progetto sociale di Cantù e si intitola "Tessere Relazioni di Cura - Azioni di prevenzione e contrasto alla solitudine degli anziani residenti a Camerlata (Como)" e ha ricevuto findi per 110mila euro.