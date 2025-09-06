Caritas ambrosiana raccoglie materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Ritorna anche quest’anno la tradizionale raccolta di materiale scolastico organizzata dalla Caritas ambrosiana del decanato canturino e marianese.

L’iniziativa

L’iniziativa si terrà nel centro commerciale Ipercoop di Mirabello nella giornata di oggi, sabato 6 settembre, e punta a fornire un aiuto concreto alle famiglie nell’affrontare le spese scolastiche di inizio anno: «Rispetto alle passate edizioni, lo scorso anno c’è stata una risposta più modesta e quindi abbiamo raccolto meno materiale del solito», ha detto la responsabile della Caritas della comunità pastorale San Vincenzo e della Caritas decanale Luisa Rossini. Un segnale che evidenzia che i costi della vita sono aumentati e l’impatto è trasversale: «Oggi anche i più benestanti fanno fatica ad arrivare a fine mese – ha continuato Rossini – Però la risposta della comunità a questa iniziativa è sempre soddisfacente. C’è sensibilità e attenzione al tema, in generale le persone non se lo fanno ripetere due volte e donano anche solo una penna e un quaderno. Basta davvero poco».

La raccolta

I beneficiari della raccolta sono famiglie di diversa provenienza sociale che, per varie ragioni, necessitano di supporto nel coprire una spesa che incide parecchio sul portafoglio, soprattutto in questa fase dell’anno. I genitori portano alle Caritas di riferimento l’elenco del materiale richiesto dagli insegnanti e, dopo la raccolta, ricevono una fornitura all’avvio della scuola, dopodiché le famiglie vengono seguite durante tutto l’anno con iniziative di varia natura all’interno di un percorso volto al raggiungimento dell’autonomia.