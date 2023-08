Nella giornata di Ferragosto, martedì prossimo, ha deciso di stabilire il suo personalissimo record. Carlo Brusadelli, 81 anni, nato a Civate ma eupiliese di adozione e di origini, effettuerà il suo 250° giro attorno al Segrino. Poi appenderà le scarpette da jogging al chiodo.

Carlo, a 81 anni il giro del Segrino numero 250

"A questa età un giro di corsa mi costa veramente fatica. Ecco perché ho deciso di raggiungere quota 250 e poi smettere - racconta - Invito chi vuole fare questa corsetta insieme me a “scortarmi” sia di corsa che in bicicletta. La partenza è alle 10 in punto da piazzetta Fratelli Conti, dove si farà ritorno dopo circa 40 minuti".

Un evento che aveva già voluto vivere in compagnia in occasione del centesimo giro, avvenuto 30 anni fa, nell’agosto del 1993:

"Allora i miei parenti erano venuti con me, chi correndo chi pedalando. Vorrei ripetere questa bella esperienza, dato che sarà l’ultima".

Brusadelli ogni anno, in estate, trascorre una ventina di giorni in agosto a Eupilio, nella frazione di Mariaga dove ha una seconda casa. Le sue origini sono proprio in quel luogo:

"Il mio bisnonno Carlo Conti era stato sindaco e i fratelli di mia mamma erano morti nella Guerra del ‘15-‘18. Proprio a loro è intitolata la piazzetta Fratelli Conti".

Un legame con il paese e con il lago che non è mai venuto meno...

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 12 agosto 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui