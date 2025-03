Carlo Piatti nuovo presidente del Cai

Cai Inverigo, il nuovo presidente è Carlo Piatti. L'assemblea dei soci ha nominato il nuovo direttivo: il presidente uscente Luigi Colombo sarà vicepresidente.

Le nomine

Nel corso della tradizionale assemblea dei soci, il Cai Inverigo ha nominato il nuovo consiglio direttivo. Una decisione necessaria vista la scadenza del precedente mandato triennale. Undici i consiglieri eletti: quattro di loro sono al primo mandato e tre hanno meno di 30 anni. Dimostrazione di come la sezione stia riuscendo a coinvolgere nuove leve, garantendo così il ricambio generazionale e la continuità dell’associazione. Nuovo presidente è Carlo Piatti, che eredita il testimone da Luigi Colombo, eletto vicepresidente. Andrea Moshi ricoprirà l’incarico di tesoriere, mentre Marco Cavalleri è stato confermato segretario, pur non facendo parte degli undici consiglieri. Una scelta fatta per garantire continuità nella gestione amministrativa dell’associazione. Questo nonostante Cavalleri avesse deciso, insieme all’altro storico volto del consiglio Angelo Castelli, di non candidarsi per lasciare spazio a una nuova generazione di volontari.

Gli otto consiglieri

Oltre a Colombo, Piatti e Moshi, questi sono i nomi degli altri otto consiglieri: Franco Riva, Federico Brugnani, Stefania Paolo, Mario Luisetti, Edoardo Riva, Mauro Pozzoli, Tommaso Intini e Matteo Sollazzi.