Carlo Pozzoni presenta il suo nuovo libro

La Commissione Cultura del Comune di Tavernerio annuncia un nuovo appuntamento: venerdì 12 dicembre, alle 21, presso l’Auditorium comunale di via Provinciale 49, si terrà la presentazione del libro Cattedrale di Luce di Carlo Pozzoni, fotografo ed editore comasco noto per il suo lavoro di ricerca sull’immagine e sulla narrazione visiva.
L’evento
L’incontro, a ingresso libero e gratuito, offrirà al pubblico l’occasione di confrontarsi con l’autore. Pozzoni, infatti, converserà con Clemente (Tino) Tajana, autore del testo critico che accompagna la pubblicazione. Un confronto che promette di approfondire non solo i contenuti del volume, ma anche il metodo e le scelte di lavoro, oltre al significato più ampio di questo progetto fotografico incentrato sul Duomo di Como.
La serata è aperta a tutti gli interessati.