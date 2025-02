Carnevale a Lurate Caccivio, si punta a una settimana di eventi

Una settimana di eventi per festeggiare il carnevale: la Pro loco di Lurate Caccivio "sogna" Viareggio.

Carnevale, una settimana di eventi

Con il rinnovo del Consiglio direttivo, avvenuto nel mese di novembre dello scorso anno, i progetti di restyling degli eventi organizzati dallo storico sodalizio hanno spiccato il volo. Il 7 dicembre una "Serata degli auguri" più snella e moderna. Ora, è il turno del carnevale, con un programma che strizza l’occhio a eventi di caratura nazionale come, appunto, quello di Viareggio.

Una manifestazione "diffusa"

"L’obiettivo è di organizzare un carnevale “diffuso” che abbia come fulcro, ovviamente, la tradizionale sfilata - spiega il presidente Mario Ronchetti - Visti i tempi ristretti, per quest’anno puntiamo a due iniziative collaterali che si svolgeranno dopo il corso mascherato". L’evento si terrà domenica 2 marzo. "In questo modo daremo la possibilità a gruppi e carri che fossero interessati (come quello della comunità pastorale di Lurate Caccivio, Ndr) di partecipare alla sfilata di Varese - prosegue Ronchetti - Noi puntiamo a promuovere e curare un’iniziativa dedicata ai bambini e una rivolta agli adulti, forse una serata danzante, durante la settimana successiva. Fare di più, quest’anno, non è possibile ma stiamo preparando il terreno per alzare l’asticella a partire dal 2026. Vogliamo far crescere il carnevale visto anche il successo che ha sempre riscontrato nel corso degli anni".

L'appello del presidente

E per la buona riuscita del tutto, Ronchetti tiene anche a lanciare un appello. "Siamo alla ricerca di volontari che possano mettersi al servizio della comunità, che abbiano voglia di fare. Il corteo partirà da via Stucchi e proseguirà fino al Municipio. Poi via Volta, la Varesina, via Unione e l’area mercato. Contiamo di arrivare ad avere una decina di partecipanti tra carri e gruppi. Andremo a premiare con 300, 200 e 100 euro i primi tre più belli, votati da una giuria. Probabilmente, daremo anche un riconoscimento alla maschera migliore. Insomma, c’è tutta l’intenzione di far risplendere il nostro carnevale".