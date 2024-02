Carnevale canturino 2024, boom di spettatori alla prima sfilata

Alla prima sfilata del Carnevale Canturino 2024, giunto alla sua 98esima edizione, i carri più grandi della Lombardia hanno sfilato alla presenza di 5.277 spettatori, di cui 3.453 adulti e 1.824 minori di 10 anni.

Carnevale canturino 2024, oltre 5mila persone all'apertura

Complice anche la bella giornata, adulti e soprattutto i bambini hanno trascorso un bellissimo pomeriggio in allegria. Ha aperto la sfilata l’Academy Parade Band di Caronno Pertusella, seguita dal Carro di Truciolo, maschera ufficiale del Carnevale di Cantù, con a bordo moltissimi bambini.

Il primo carro è stato quello degli Amici di Fecchio, vincitori della scorsa edizione, dal titolo “Trasportiamo sogni”; a seguire Il Coriandolo con il carro “Pescati!” e i Lisandrin con “Benvenuta Catastrofe”.

La sfilata è proseguita con Rovellasca Drummers di Rovellasca, i Buscait con “Che barba…rie”, i Bentransema col carro “Barcollo ma non mollo……se mollo crollo!!”, i Baloss con “Non leggo, non ascolto, non mi informo, ma commento” e a chiudere la sfilata La Maschera con “Il ruggito della Maschera, i nostri 50 anni” che celebra l'anniversario.

L'appuntamento con la seconda sfilata è per domenica prossima, 11 febbraio 2024, sempre a partire dalle 14 in centro a Cantù.

Foto Stefania Gori/Carnevale canturino