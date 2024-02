Carnevale canturino 2024, salta la seconda sfilata a causa del maltempo

Dopo il successo dell'apertura del Carnevale di Cantù 2024 con il boom di spettatori di domenica scorsa, 4 febbraio 2023, il secondo appuntamento salta a causa delle previsioni meteo avverse.

Carnevale canturino 2024, la seconda sfilata annullata

A causa della pioggia prevista per il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024, nei giorni scorsi l'organizzazione della manifestazione carnevalesca canturina aveva deciso di rimandare fino a oggi l'apertura per l'acquisto dei biglietti online. Ieri sera, mercoledì 7 febbraio 2024, l'annuncio che la sfilata prevista per domenica è stata annullata.

"Purtroppo a causa delle previsioni meteo evverse la seconda sfilata dell'11 febbraio 2024 è stata annullata - è la nota degli organizzatori - Il prossimo appuntamento con il Carnevale a Cantù è per sabato sabato 17 febbraio 2024, la Gran Sfilata del Sabato Grasso. Si ricorda che le prevendite dei biglietti online saranno attive da martedì 13 febbraio per la sfilata del 17 febbraio".

Salta quindi uno dei tre appuntamenti appuntamenti della 98esima edizione del Carnevale della Città di Cantù che ogni anno porta in scena tra le vie del centro Truciolo e i sette carri più grandi della Lombardia. Gli organizzatori però, se il meteo lo concederà, hanno deciso di recuperare la sfilata annullata di questo fine settimana la settimana dopo la premiazione, ovvero domenica 25 febbraio 2024.