Carnevale Canturino: c’è anche l’inno

Un inno dedicato al Carnevale Canturino.

La novità

E’ una delle novità che caratterizzeranno l’edizione 2026 del tradizionale evento carnascialesco a Cantù. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’associazione Carnevale Canturino, Fabio Frigerio. «Era un progetto al quale pensavamo da tempo – ha puntualizzato Frigerio – Ora siamo riusciti a concretizzarlo attraverso la musica composta da Simone Tomassini e le parole scritte a Alberto Savioni. Accompagnerà l’edizione 2026 del nostro Carnevale, ma potrà essere ascoltato già a partire dal mese di gennaio».

Le sfilate

Le sfilate anche l’anno prossimo saranno quattro: la prima in programma l’1 febbraio, poi quella dell’8 e del 15 febbraio, mentre la Gran sfilata è in programma il 21 febbraio. «Nel programma è già previsto che, in occasione della prima sfilata parteciperà anche un gruppo proveniente dalla Svizzera – ha proseguito Frigerio – Inoltre abbiamo in programma la riproposizione del Carnevale dei bambini. L’Amministrazione comunale, per questo evento, ci ha messo a disposizione la nuova tensostruttura ubicata in via Colombo». Saranno ancora sette i gruppi di carristi, che ormai da mesi sono impegni nella realizzazione dei carri di carnevale. Sono: gli Amici di Fecchio, i Baloss, i Bentrasema, i Buscait, il Gruppo Mirabello, Il Coriandolo e i Lisandrin.

Sconto adulto bambino

«Abbiamo pensato anche a un’agevolazione per tutti quegli adulti, che parteciperanno alla prima sfilata con un bambino. Abbiamo previsto infatti un biglietto plus. In pratica ai primi 1.000 adulti che acquisteranno un biglietto, sarà data loro la possibilità di entrare alle sfilate accompagnati gratuitamente da un bambino. Pensiamo che sia un’occasione in più per avvicinare grandi e piccini al Carnevale canturino». Il presidente dell’associazione ha anche puntualizzato quelle che saranno le modalità di acquisto dei biglietti per coloro che vorranno assistere alle sfilate. «Saranno due i canali, attraverso i quali potranno essere acquistati. Il primo è quello on line, mentre il secondo sarà quello attraverso le tabaccherie. In entrambi i casi saranno messi in vendita a partire dal martedì precedente alle sfilate». Prosegue nel frattempo da parte dell’associazione la raccolta del materiale per la stesura del volume dedicato ai cento anni dalla nascita del Carnevale a Cantù.