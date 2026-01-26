Carnevale canturino, la presentazione

Un annullo filatelico celebrativo ideato dagli studenti del liceo artistico Melotti di Cantù, un inno ufficiale con la musica del cantautore Simone Tomassini e il testo di Alberto Savioni, attività dedicate ai bambini e un veglione finale che animerà le strade della città. Queste sono solo alcune delle iniziative organizzate per celebrare la 100esima edizione del tradizionale Carnevale Canturino (1, 8, 15 e 21 febbraio 2026), presentata oggi, lunedì 26 gennaio, a Palazzo Lombardia.

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione Alessandro Fermi, il sindaco di Cantù Alice Galbiati oltre a Fabio Frigerio, presidente dell’associazione Carnevale Canturino e Valeriano Maspero, vicesindaco di Cantù e Isabella Girgi, assessore comunale alla cultura. Presenti anche i consiglieri di Regione Lombardia Anna Dotti, Sergio Gaddi e Angelo Orsenigo. “Quello che abbiamo voluto celebrare qui oggi a Palazzo Lombardia – ha sottolineato l’assessore Fermi – è un traguardo straordinario raggiunto grazie a passione e determinazione, nonché alla capacità di superare i momenti di difficoltà. Volevamo dare anche un riconoscimento morale, e non solo economico, a questa iniziativa che valorizza le tradizioni del territorio e che come Regione Lombardia vogliamo continuare a sostenere. Festeggiare questa ricorrenza rappresenta anche uno stimolo per andare avanti su questa strada, portando avanti l’impegno di tutti coloro che hanno consentito nel corso degli anni di realizzare un evento capace di coinvolgere tutta la comunità e di rinnovarsi continuamente. Quest’anno il programma è particolarmente ricco e coinvolge adulti e bambini. E’ una grande festa che celebra le tradizioni di Cantù e il legame con la terra e la popolazione, non solo canturina”.

La manifestazione

La manifestazione, con le sue originali sfilate di carri allegorici in cartapesta, quest’anno celebra un secolo della sua storia portando in piazza l’eccellenza dell’artigianato locale e la creatività dei volontari, elementi che negli anni hanno decretato il successo di questo evento, tra i più longevi della tradizione lombarda. Un’occasione per celebrare una tradizione che attraversa generazioni, unendo artigiani, famiglie e visitatori in un’iniziativa che è ormai parte del DNA della città, trasformata nei giorni del Carnevale in un vero e proprio teatro a cielo aperto.Nello specifico, quest’anno le sfilate dei carri del Carnevale Canturino, che segue il rito ambrosiano, si terranno l’1, 8, 15 e 21 febbraio 2026.

I carri

A contendersi il premio finale saranno diversi gruppi: Amici di Fecchio, Baloss, Bentransema, Buscait, Gruppo Mirabello, Il Coriandolo, Lisandrin. A ribadire, nel corso dell’evento, il valore dell’iniziativa come occasione per valorizzare le tradizioni e l’eccellenza del territorio anche il sindaco Alice Galbiati che ha inoltre ringraziato Regione Lombardia per il sostegno alla manifestazione. “Il Carnevale di Cantù – ha detto – è un momento di partecipazione condivisa di un’intera comunità. Per noi questo evento rappresenta un’occasione per portare avanti tradizioni del territorio. Raccogliamo con grande entusiasmo l’impegno di Regione Lombardia nel sostenere l’iniziativa e ringraziamo l’assessore Fermi. È chiaro che l’impegno delle istituzioni deve essere proprio quello di sostenere le associazioni che portano avanti le tradizioni locali, perché il rischio che vadano perse è attuale e noi non vogliamo correrlo”. “Il Carnevale Canturino è un momento di divertimento che coinvolge la gente”, ha detto il presidente dell’associazione Carnevale Canturino Frigerio che ha inoltre ha dato qualche dettaglio in più sull’annullo filatelico. “Non ci siamo accontentati, ma siamo andati a recuperare il francobollo di legno che era stato realizzato nel 2007 dedicato ai mille anni della Basilica di San Vincenzo a Galliano, quindi si tratta di un unicum”.