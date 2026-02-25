Carnevale di Appiano Gentile primo premio alla Cra come miglior gruppo

Alla sfilata di carnevale, organizzata dal Comune di Appiano Gentile e svoltasi lo sabato 21 febbraio, il primo premio come miglior gruppo è stato conquistato dagli ospiti della comunità riabilitativa ad alta assistenza (Cra) di Asst Lariana.

Carnevale di inclusione

Alla manifestazione hanno partecipato sette pazienti e tre operatori che hanno proposto costumi ispirati all’Impero Romano e all’antico Egitto, interamente ideati e realizzati all’interno della struttura. Il premio consiste in dieci biglietti di ingresso agli spettacoli in programma al cineteatro San Francesco ad Appiano Gentile. La partecipazione si inserisce nel percorso e nelle attività riabilitative che vengono proposte e svolte dagli ospiti, in particolare ai laboratori di falegnameria, sartoria, beauty (dedicato al trucco e alle acconciature) e a quello artistico (dedicato alla preparazione di accessori e decorazioni).

Lavoro comune

I ragazzi, affiancati dagli operatori, hanno scelto il tema, progettato e confezionato i costumi e la portantina, occupandosi anche della definizione del budget, della programmazione delle spese e dell’acquisto dei materiali. Il progetto ha impegnato il gruppo per tre giorni alla settimana, nell’arco di un mese. “Siamo molto felici di questo risultato – osserva la dottoressa Daniela Campanella, coordinatrice della Cra di Appiano Gentile – Il progetto Carnevale è nato per stimolare la creatività, rafforzare il lavoro di squadra, promuovere autonomia e senso di responsabilità, oltre a sostenere l’autostima e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Il premio rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno e della passione che i ragazzi hanno messo in questo percorso. Ringrazio tutte le figure professionali che lo hanno reso possibile, la caposala Saveria Fraschini, gli educatori, gli infermieri e gli operatori sociosanitari”.