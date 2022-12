Il Carnevale di Cantù è stato riconosciuto "Carnevale storico"

Il Carnevale di Cantù è riconosciuto Carnevale Storico dalla Commissione Consultiva Carnevali Storici del Ministero della Cultura. Il titolo ha permesso di accedere ad un finanziamento dal valore di 25mila euro a valere sui fondi Extra FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo, stanziati per l’anno 2021.

Il Carnevale di Cantù riconosciuto "Carnevale storico"

“L’Amministrazione comunale ha formalmente presentato la domanda di accesso al bando, in collaborazione, ovviamente, con l’Associazione Carnevale Canturino APS, e con soddisfazione possiamo dire aver visto il riconoscimento a livello nazionale di quello che è uno dei fiori all’occhiello della nostra Città”, così l'assessore alla Cultura, Isabella Girgi.

Il Bando ha la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai Carnevali Storici, che abbiano una riconoscibile identità, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni in relazione alla promozione dei territori, anche in considerazione dell’apporto al patrimonio culturale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale. Requisito sine qua non: che il Carnevale avesse spento almeno 25 candeline.

“Sono stati riconosciuti gli sforzi sostenuti per tenere in vita la tradizione. Questo contributo permette di saldare i debiti accumulati in questi anni difficili e di affrontare con un po’ più di serenità la preparazione della 97° Edizione del Carnevale, che vedrà sfilare, nel prossimo mese di febbraio, i carri realizzati dai soci dell’associazione”, ha detto Fabio Frigerio, presidente dell’Associazione Carnevale di Cantù APS.

In questi giorni, l’importo di 25mila euro è stato erogato tramite l’Amministrazione Comunale all’Associazione Carnevale Canturino APS, che organizza dal 1997 il Carnevale a Cantù.

“Abbiamo dimostrato, ancora una volta, la validità della collaborazione tra pubblico e privato sul nostro territorio. Gli ultimi tre anni sono stati difficili: il 2020 ha visto l’annullamento del Carnevale proprio all’ultimo momento, mentre l’edizione 2021 è stata caratterizzata da una versione virtuale. Infine, nel 2022 non è stato possibile garantire i numeri del passato, nel rispetto delle norme di sicurezza. Inevitabili sono state, quindi, le perdite per l’Associazione e per tutto il mondo che vi ruota attorno. Con questo contributo speriamo che il Carnevale Canturino possa trovare un po’ di sollievo, affrontando con maggiore serenità il futuro. Ringrazio, quindi, il Presidente Fabio Frigerio, e tutti i volontari, che con grande maestria si dedicano, anno dopo anno, alle creazioni originali che popolano il nostro Carnevale”, conclude Girgi.

Il Carnevale di Cantù tornerà per la 97° edizione domenica 5, 12 e 19 febbraio e sabato 25 febbraio.