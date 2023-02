Carnevale di Cantù, si torna in scena: grande festa alla prima sfilata

Carnevale di Cantù, si torna in scena.

Carnevale di Cantù, si torna in scena: al via la prima sfilata

Si è aperta alle 14 di oggi, domenica 5 febbraio 2023, 97esima edizione del Carnevale di Cantù,riconosciuto oramai a tutti gli effetti come manifestazione storica. È un incontro con la tradizione e ludico, apprezzato in tutta la Lombardia e che sta aprendo i suoi confini anche oltre la Regione. È un momento di festa che coinvolge tutta la città di Cantù, che partecipa attivamente e come pubblico alla manifestazione. La stessa città che è pronta anche quest’anno ad accogliere i numerosi spettatori sulle sue strade.

Il circuito parte da piazza Volontari della Libertà, prosegue in via Damiani e raggiunge corso Unità d’Italia, in seguito via Manara e per finire via Carcano. Apre la sfilata il carro di Truciolo, maschera ufficiale della Città di Cantù, su cui potranno salire 20 bambini ad ogni giro. I carri e i gruppi che parteciperanno a questa 97° edizione del carnevale canturino sono:

Amici di Fecchio, a cui è stato assegnato il colore fucsia, simbolo di ottimismo e ispirazione; Il Coriandolo, con il colore blu elettrico, simbolo di carica e energia; Lisandrin con l’azzurro cielo, simbolo di idealismo e creatività; i Baloss con il giallo gioioso e luminoso; i Buscait e il loro “rosso Ferrari” che indica “energia in continuo movimento”; i Bentransema con l’arancione di entusiasmo e fantasia; e per finire La Maschera con il verde mela simbolo di equilibrio e crescita.

Il concorso tra i carri prevede, come l’anno scorso, la presenza di una giuria popolare. Durante le sfilate verranno consegnate a 40 persone non residenti a Cantù le schede per la valutazione dei carri. I Bentransema cercheranno di confermare la vittoria del 2022 ma la gara si preannuncia molto interessante.

L'ordine di sfilata

Truciolo

Bentransema (carro vincitore concorso carri 2022) - E' tutto un INCUBO - Continuiamo a sognare

ll coriandolo - Magia, magia, bolletta vattene via

Lisandrin - Alice nella città delle meraviglie

Buscait - La cicala e la formica

Baloss - Vaccate all'italiana

Amici di Fecchio - Ritorno al passato

La maschera - La vita come gli scacchi, vince il matto