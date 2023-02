Carnevale di Cantù, ultima grande sfilata: vincono gli Amici di Fecchio.

Carnevale di Cantù, ultima grande sfilata

Si è svolta oggi, sabato 25 febbraio 2023, la terza e ultima sfilata della 97esima edizione del Carnevale Canturino. Ancora una volta un grande successo di pubblico: migliaia i biglietti staccati e i sorrisi dei bambini nell'ammirare i grandi carri allegorici che hanno solcato le vie del centro storico.

Ad aprire la sfilata i Bandão, poi i tradizionali carri canturini: dietro a Truciolo, Bentransema (carro vincitore concorso carri 2022) con "E' tutto un INCUBO - Continuiamo a sognare", ll coriandolo con "Magia, magia, bolletta vattene via", Lisandrin con "Alice nella città delle meraviglie", Buscait con "La cicala e la formica", Baloss con "Vaccate all'italiana", Amici di Fecchio con "Ritorno al passato" e La maschera con "La vita come gli scacchi, vince il matto".

A vincere dopo 22 anni a bocca asciutta sono gli Amici di Fecchio con il loro treno del Ritorno al passato. Secondo posto per Bentransema e la loro rivincita sugli incubi. Terzo posto per Buscait. Seguono Baloss, Il Coriandolo, Lisandrin e La Maschera. A giudicare i carri ogni settimana un gruppo di 40 persone non canturine scelte a caso tra il pubblico.