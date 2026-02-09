Carnevale Olgiatese da applausi tra due ali di folla

Carnevale Olgiatese da applausi: sfilata tra due ali di folla in centro a Olgiate Comasco Carnevale Olgiatese Festa bellissima, tra migliaia di persone, maschere, carri e una pioggia di coriandoli. Organizzata dalla Pro loco olgiatese, la manifestazione ha vissuto ieri, domenica 8 febbraio, il suo clou. Sfilata caratterizzata da 16 tra gruppi e carri. Ad aprire il corteo l’associazione genitori La Lanterna di Olgiate Comasco. Le premiazioni Il Trofeo Città di Olgiate Comasco è stato vinto dal carro degli Oratori San Luigi e San Carlo di Lurate Caccivio “Airlines – Vola con la fantasia”: nel grande e affiatato gruppo vincitore, presente anche la sindaca Serena Arrighi. Secondo posto (Coppa Amministrazione comunale) all’associazione Amici del Carnevale di Cirimido col carro “Scacco al cuore”. Terzo posto (Coppa Pro loco olgiatese) all’associazione San Maffeo Rodero-Agorà 97-Sussurri col carro “Il regno del ghiaccio”).

Il ringraziamento del sindaco

Entusiasta il sindaco, pure lui in abbigliamento carnevalesco e con capelli tinti d’azzurro. “Grazie alla Pro loco olgiatese per crederci sempre, ogni anno, e che per questa edizione, quella del cinquantesimo anniversario del Carnevale Olgiatese si è superata con eventi, momenti, organizzazione perfetta”. Dal primo cittadino anche il grazie alla macchina organizzativa che ha garantito il controllo sulle strade e che tutto filasse liscio, alle associazioni che hanno collaborato e a chi ha creduto nella riuscita della manifestazione allegorica.