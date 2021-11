Caro Babbo Natale vorrei... scrivi una letterina e fai del bene

TORNA L'INIZIATIVA SOLIDALE

Fino al 20 dicembre scrivete i vostri sogni e desideri su www.carobabbonatalevorrei.it: li pubblicheremo sulle nostre pagine e insieme a Banco Alimentare daremo una mano a chi ne ha bisogno.

Oh!Oh!Oh! Alzi la mano chi non ha mai sognato di incontrare almeno una volta nella vita quell’omone arbuto, vestito di rosso e con un sacco pieno di meravigliosi regali sulle spalle...

L’immagine di Babbo Natale rappresenta da sempre per grandi e piccini il Natale per eccellenza. Ancora oggi la notte della Vigilia è tradizione fargli trovare latte e biscotti e carote per le sue amiche renne, perché per smettere di sognare c’è sempre tempo!

L’iniziativa a sostegno di Banco Alimentare

Come lo scorso anno, Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate hanno deciso di sottolineare il valore di questa tradizione con il progetto «Caro Babbo Natale vorrei...» in collaborazione con Fondazione Banco Alimentare, una rete enorme di volontari il cui scopo è quello di recuperare alimenti e ridistribuirli a chi non ha le possibilità per acquistarli.

Dal 16 novembre e fino a lunedì 20 dicembre grandi e piccini sono chiamati a scrivere la propria letterina a Babbo Natale direttamente dal nostro sito internet www.carobabbonatalevorrei.it: per ogni letterina ricevuta il circuito editoriale Netweek, di cui cui fa parte anche il nostro giornale, donerà un pasto alla Fondazione Banco Alimentare. Più letterine riceveremo, più pasti doneremo a chi ne ha davvero bisogno. La nostra iniziativa vuole essere un piccolo segno di speranza e di solidarietà.

Tutte le letterine saranno pubblicate sui giornali e online!

Proprio così, tutte le letterine inviate attraverso il nostro sito www.carobabbonatalevorrei.it saranno stampate e pubblicate la settimana seguente sul proprio settimanale locale di riferimento, mentre giorno 25 dicembre saranno visibili anche online sul sito Carobabbonatalevorrei.it. É tempo di fare del bene, è tempo di scrivere tutti la nostra letterina a Babbo Natale!