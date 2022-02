COSTI ALLE STELLE

I prezzi che vi proponiamo sono gli ultimi disponibili. Sono ordinati secondo la data dell'ultimo aggiornamento a partire da oggi, venerdì 18 febbraio.

Caro carburanti: ecco dove conviene fare il pieno in provincia di Como. Sì perché un pieno di benzina da 50 litri, erogato in modalità self, mediamente costa 16 euro e 52 cent in più rispetto a un anno fa. Per il gasolio - sempre secondo le rilevazioni del Mite sull’arco dei dodici mesi trascorsi dall’8 febbraio 2021 all’8 febbraio 2022 - il rincaro è stato di un euro e 50 centesimi. Secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori dall’inizio del 2022, in meno di un mese e mezzo benzina e gasolio sono rincarati di circa 10 centesimi al litro, quasi 5 euro in più a rifornimento. E l’impennata - al momento del 22,2% (benzina verde) e del 24,2% (gasolio) - non accenna per ora ad arrestarsi.

Caro carburanti: ecco dove conviene fare il pieno in provincia di Como. I prezzi di tutte le aree di servizio

«Osservaprezzi carburanti» è il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. I prezzi nella galleria che vi proponiamo sono gli ultimi disponibili Sono ordinati secondo la data dell'ultimo aggiornamento a partire da oggi, venerdì 18 febbraio 2022.

Federconsumatori Como: "Quadro generale sconfortante"

Aumenti generalizzati, ennesima stangata su chi rappresenta l’anello più debole della catena: i cittadini. Il quadro generale è sconfortante. Anzi: preoccupante, come puntualizza Mara Merlo, presidente di Federconsumatori Como.

"Nelle ultime settimane gli aumenti di energia elettrica, gas e carburante stanno creando una situazione preoccupante. I rincari dipendono dalle difficoltà di approvvigionamento, dalla carenza di materie prime ma in qualche misura sono anche incomprensibili. L’effetto domino ricade sul consumatore finale. Il problema vero è capire quanto incida, sull’aumento dei prezzi, la dinamica speculativa. La vera beffa, infine, è il costo della benzina in rapporto all’inutilità della carta sconto" spiega.

L’agevolazione è calcolata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza del beneficiario. Regione Lombardia può rideterminare la misura dello sconto, purché il prezzo finale praticato in Italia non sia inferiore a quello in Svizzera e la differenza dei prezzi medi ordinari tra la Confederazione elvetica e l’Italia, i cui valori sono rilevati e comunicati dall’Ambasciata d’Italia, di norma trimestralmente, siano superiori a 0,05 euro al litro.

"La carta sconto, tanto annunciata dalla Regione, non ha prodotto grandissimi vantaggi per il consumatore. Ora, addirittura, è sospesa. Ha avuto gestazione lunghissima, creando aspettative con l’annuncio di un’app. Dove sono i vantaggi? Sfugge la modalità di come avvenga il monitoraggio in base al quale applicare o meno lo sconto: non c’è una fotografia reale della differenza di prezzo tra Svizzera e fascia di confine italiana. Sono in gioco fenomeni macroeconomici, ma molto dipende anche dalla volontà politica di chi ha licenziato uno strumento per creare vantaggi che, in realtà, vengono vanificati".