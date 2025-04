Carolina Cattaneo compie 100 anni

Carolina Cattaneo di Cantù giovedì 10 aprile ha soffiato su ben 100 candeline. Nata nel 1925, Carolina vive attualmente a Cascina Amata.

A raccontarci la sua storia è Daniela Frigerio, una tra i tanti nipoti della centenaria.

Carolina nonostante l’età vive nella sua casa di Cascina Amata seguita dai nipoti e da una badante:

Daniela ci ha raccontato qualche aneddoto del passato di Carolina:

Cattaneo ha quindi raggiunto il traguardo del secolo di vita:

"E’ una persona ancora molto curata, alla quale piace molto l’ordine e ancora in buona salute, per l’età che ha".

L'assessore Andrea Lapenna, che tra le deleghe ha anche quelle ai Servizi demografici e ai rapporti con le frazioni, nella giornata di giovedì è andato a Cascina Amata a trovare la neo-centenaria per porgerle gli auguri di buon compleanno da parte del sindaco, Alice Galbiati, e di tutta l’Amministrazione comunale:

"Carolina è la terza persona a compiere 100 anni che vado a trovare dall’inizio dell’anno e sembra che queste tre persone siano più in forma di me - ha scherzato - Anche Carolina, come gli altri, porta splendidamente i suoi 100 anni. Magari ha qualche acciacco dovuto all’età, ma si vede che è ancora in gamba e in forma. Sono rimasto proprio stupito di come l’ho trovata".