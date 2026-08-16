Carpesino si prepara alla festa di Santa Gemma

Tre giorni in cui si intersecano la parte religiosa e quella più ludica, nel grande parco del convento

Al via i momenti insieme dal 28 agosto

La parte ludica della festa di Santa Gemma prenderà il via venerdì 28 agosto, con l’apertura della pesca di beneficenza alle 17.30 e alle 19 l’area ristoro con il menù tradizionale a cura degli Amici di Santa Gemma, anche da asporto, e la sera, dalle 21, intrattenimento musicale con il ballo liscio di Baldo e Vanessa band.

Ecco i momenti successivi che coinvolgeranno i fedeli

Sabato 29 agosto alle 12 di nuovo al via la cucina, mentre dalle 17.30 alle 23 ci saranno anche pesca di beneficenza e gonfiabili nel parco, con l’area ristoro aperta dalle 19 e dalle 21 e a far da sottofondo l’intrattenimento musicale con dj Carlo Baruffa.

Domenica 30 agosto sarà la giornata dedicata proprio alla patrona, Santa Gemma. Fin dalle 8.30 ci sarà l’apertura dell’area ristoro anche per la colazione, la messa alle 9 e la messa solenne per la santa alle 11. Al termine della cerimonia, si svolgerà il pranzo comunitario, seguito dall’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Nel pomeriggio si svolgerà la processione con il simulacro e la reliquia di Santa Gemma e la sera, dalle 21, il concerto dei Blue Filters e la tombolata. Ovviamente dalle 19 apertura della cucina.