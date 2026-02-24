Carta d’identità: oltre 3mila documenti da rinnovare

Sono oltre 3mila i canturini ancora in possesso della carta di identità cartacea, che dovrà obbligatoriamente essere sostituita con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) entro il 3 agosto, data oltre la quale non sarà più valida.

Il progetto

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e distribuire le richieste su un periodo più ampio, l’ufficio Anagrafe di Cantù ha previsto, oltre ai consueti orari di apertura, aperture straordinarie pomeridiane nei mesi di marzo e aprile 2026, su prenotazione. I cittadini residenti, compresi i cittadini stranieri iscritti all’Anagrafe, in possesso della Carta d’Identità cartacea potranno quindi recarsi presso l’ufficio Anagrafe: da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.00 (accesso libero); sabato dalle 8.30 alle 12 (solo previo appuntamento telefonico al numero031 717406); dal 1 marzo al 30 aprile nei pomeriggi di martedì e mercoledì, dalle 14.45 alle 17.15 (aperture straordinarie) previa prenotazione da effettuarsi esclusivamente on line sul sito dell’ente.

Gli appuntamenti

A partire da giovedì 26 febbraio, gli appuntamenti per la Carta d’Identità Elettronica saranno effettuati presso gli uffici di piazza Marconi, che riapriranno al pubblico dopo i lavori di riqualificazione, con l’obiettivo di offrire ambienti più adeguati e migliorare l’organizzazione del servizio a beneficio dei cittadini, inconsiderazione anche del periodo di particolare affluenza .La Carta d’Identità Elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, valida anche per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli aderenti a specifiche convenzioni. È dotata di microchip e sistemi avanzati di sicurezza e consente, inoltre, l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi presso l’ufficio Anagrafe con una fototessera recente, tessera sanitaria o codice fiscale e la Carta d’Identità cartacea (anche se scaduta o deteriorata). In caso di smarrimento o furto occorre presentare denuncia alle Forze dell’Ordine. Il costo per il rilascio è di 22 euro. La nuova Carta viene spedita entro sei giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal richiedente oppure presso il Comune.

Le parole dell’assessore

“La sostituzione delle carte di identità cartacee è un passaggio obbligatorio previsto dalla normativa nazionale ed europea. A Cantù sono ancora oltre 3.000 i documenti da rinnovare: per questo abbiamo deciso di ampliare gli orari di apertura, prevedendo aperture straordinarie, così da agevolare i cittadini ed evitare concentrazioni negli ultimi mesi utili. Invitiamo tutti a verificare per tempo la propria situazione e a prenotare con anticipo: l’obiettivo è garantire un servizio efficiente e ordinato, distribuendo le richieste su un periodo ampio”, l’assessore all’Anagrafe, Andrea Lapenna.