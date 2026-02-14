Carte d’identità, ecco le aperture straordinarie per la città

Al via le aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee con quelle elettroniche. L’Amministrazione comunale di Erba farà partire dal prossimo 28 febbraio una serie di quattro giornate, il sabato

A circa duemila cittadini inviate lettere con tutte le informazioni

E’ fissato al 3 agosto prossimo il termine ultimo legato alla validità della vecchia carta d’identità, anche se ancora formalmente non scaduta. Stanno perciò partendo in questi giorni le lettere da parte dell’Amministrazione comunale a firma dell’assessore ai Servizi demografici Matteo Redaelli e destinate ai circa duemila erbesi che dovranno procedere con la sostituzione. Nella missiva sono contenute le informazioni necessarie, con le date in cui gli uffici saranno aperti in via straordinaria per accogliere questi casi. Le date a disposizione sono le seguenti: 28 febbraio, 14 marzo, 28 marzo e 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 17.

“C’è tutto il tempo per smaltire le procedure senza fila”

Un lavoro avviato da settimane di concerto con gli uffici, come spiega l’assessore Redaelli: