"Meno sorrisi in pubblico e più maniche rimboccate": alla fine, di tutta la lettera anonima, ben plastificata e affissa in svariati punti della città, è quel passaggio ad aver infastidito il sindaco Anna Gargano.

Cartelli anonimi contro la Giunta di Lurate

E a distanza di una decina di giorni dalla comparsa di alcuni cartelli firmati da tale Valentina (quella del semaforo), è proprio il primo cittadino a lanciare la sfida: "L’autrice si faccia avanti, non ha nulla da temere e di certo non c’è bisogno di rimanere anonimi. Il Comune è aperto e noi siamo qui, pronti a dialogare con i cittadini, compreso chi ha scritto la lettera". Al centro di tutto, il tanto discusso semaforo lungo via Varesina, ripristinato poco prima di Natale.

