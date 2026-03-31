Inaugurati anche ad Alzate i cartelli “salvaciclisti”.

Cartelli “salvaciclisti” anche ad Alzate

La manifestazione si è tenuta sabato 28 marzo. Oltre ad Antonio Cortese, ideatore dell’iniziativa, ciclista e testimonial di «Io Rispetto il Ciclista» era presente l’Amministrazione comunale con il sindaco Paolo Frigerio, l’assessore Alessandro Molteni e il consigliere allo Sport Luca Corbetta. E’ poi intervenuta alla manifestazione la Polizia locale con il comandante Roberto Cesarin e una rappresentanza dell’associazione ciclistica Gs Alzate.

“Già circa 50 Comuni hanno aderito e abbiamo posizionato circa cento cartelli, più che informativi, di educazione civica – ha spiegato Cortese – Con l’invito a rispettare 1,5 m di distanza. È fondamentale rispettare e tutelare i ciclisti e l’invito di fare attenzione è a tutti. Grazie perché Alzate è uno dei Comuni che ha accolto il nostro invito: portiamo avanti questa nostra voglia di mettere in sicurezza le strade. E’ facile lavorare con sindaci che hanno sensibilità: non tutti i sindaci hanno a cuore questa situazione e alcuni banalmente non ci pensano. Riflettiamo perché tutti abbiamo un conoscente, un figlio che usa la bici, e basta davvero poco: con la distanza troppo ravvicinata è davvero un attimo sbandare e cadere”.

A prendere la parola è stato poi il sindaco Frigerio.

“E’ bello essere qui oggi per questa bellissima cerimonia e questa iniziativa molto valida, utile e interessante per i ciclisti e chi vive le strade del paese, soprattutto quelli attraversati da strade statali e provinciali. Abbiamo aderito non appena il consigliere ci ha sollecitato l’iniziativa: siamo orgogliosi di far parte dei Comuni che hanno aderito tanto più che nel nostro paese c’è una società, la Gs Alzate, che da oltre 60 anni tiene alta la bandiera del ciclismo. Mi auguro che la gente guardi e rispetti i cartelli, che sono di grande significato. Grazie per questa opportunità e grazie al consigliere Corbetta che ha il merito di avere portato questa iniziativa in paese.

Tutti i comuni devono farlo: rivolgo un appello a tutti di aderire con immediatezza, cosicché quando si passa si vede che in tutti i Comuni il messaggio e chiaro”.

“Ringrazio il sindaco per avere aderito subito – ha aggiunto il consigliere Corbetta – È un’ottima iniziativa, da ciclista e semplice cittadino. Deve essere un punto di partenza per creare nella popolazione il rispetto per i ciclisti. E’ importante che si creino condizioni di estrema sicurezza, ed è qui presente anche la Gs Alzate che si allena in paese e ha diritto di farlo nelle migliori condizioni”.

A nome della società Gs Alzate ha poi preso la parola il presidente Marco Cappellini.

“E’ un’iniziativa importante per le società ciclistiche che si allenano in questa parte fragile della strada, e non solo. Le strade sono di tutti e il rispetto deve essere per tutti. Grazie al sindaco per questa iniziativa importante: la sicurezza è un diritto di tutti gli utenti e dei nostri ragazzi”.

“Ho sempre voluto dare sostegno a questa iniziativa e portarla nei Comuni. Ad Alzate ci sono sei cartelli: è importante dare questo segnale di educazione stradale”., ha aggiunto il comandante Cesarin.