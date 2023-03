Casa anziani intitolata al dottor Lanfranco Bianchi, c'è l'ok del prefetto di Como e la Giunta delibera l'intitolazione.

Casa anziani: via libera all'intitolazione

La scelta del Comune e della stessa casa di riposo era stata annunciata la scorsa estate, sottolineando la volontà di omaggiare così la memoria del compianto sindaco e medico Lanfranco Bianchi. L'iter avviato ha fatto leva sulla storia che, sin dall'inizio degli anni Settanta, ha visto massima attenzione da parte di Bianchi nei confronti della popolazione anziana, a partire dalla realizzazione della residenza sanitaria in via Michelangelo.

Ora l'ok del prefetto di Como, Andrea Polichetti, alla scelta di intitolare la Rsa proprio a Lanfranco Bianchi: "Con riferimento alla delibera della Giunta comunale n. 170 del 23.11.2022 avente a oggetto “ Richiesta autorizzazione all’intitolazione della Casa di Riposo di Olgiate Comasco alla memoria del Dott. Lanfranco Bianchi”, visto il parere favorevole espresso dalla Società Storica Lombarda, si autorizza l’intitolazione in epigrafe indicata, ai sensi dell’art. 1 e ss della legge 23/6/1927, n. 1188 e in deroga all’art. 3 della citata legge".

Parere fondamentale, in deroga alla legge che prevede come nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente possa essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Una lunga storia di dedizione agli anziani

Formalizzando la richiesta, il Comune ha messo nero su bianco la lunga storia di dedizione alla Casa anziani da parte dell'allora primo cittadino olgiatese.

"Agli inizi degli anni Settanta è stata istituita a Olgiate Comasco, in via Michelangelo n. 6, la casa di riposo per anziani gestita inizialmente direttamente dal Comune di Olgiate Comasco, di cui - si legge nella delibera della Giunta olgiatese che ufficializza il via libera all'intitolazione - attualmente la struttura è gestita dalla Fondazione Casa di Riposo Città di Olgiate Comasco che è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da tre membri, tutti nominati dal sindaco di Olgiate Comasco, Comune che è il solo e unico fondatore dell’istituzione. Il dottor Lanfranco Bianchi, sindaco per cinque mandati del Comune di Olgiate Comasco dal 1965 al 2001 e consigliere comunale fino al 2016, è stato il vero ideatore e realizzatore della struttura per anziani sul modello di quelle che aveva visto in Svizzera, dove curavano le persone anziane non autosufficienti, e su quello francese di “casa albergo”. Egli, avvertendo già allora una forte esigenza di una tale struttura sul territorio, riunì i sindaci della zona per condividere il progetto della casa di riposo, con il coinvolgimento dell’imprenditoria locale, e costituì una sorta di “comitato” di cui facevano parte lo stesso medico, il prevosto don Anacleto Brachetti, la signora Zaira Roncoroni, la quale donò il terreno su cui fu realizzato il nucleo originario della struttura, e la signora Virginia Boselli che si occupò della costruzione del secondo lotto".

Un omaggio sentito e condiviso

La Giunta olgiatese, nella delibera di intitolazione, mette in evidenza il ruolo del dottor Bianchi, vero e proprio punto di riferimento della Casa anziani, dove non mancava mai di andare a trovare gli ospiti, sincerandosi della qualità del servizio loro erogato.

"Negli anni in cui il dottor Lanfranco Bianchi è stato sindaco di Olgiate Comasco, il paese ha avuto un grande sviluppo e sono state realizzate le scuole, la palestra, la piscina e molte altre importanti opere nonché istituiti svariati e numerosi servizi per la comunità di Olgiate Comasco. Ha svolto con dedizione assoluta la missione di medico di famiglia, dopo la laurea e anche ben oltre la pensione, e istituito il servizio di ambulanza, il servizio di pap-test gratuito per le donne, il servizio dentistico nelle scuole e il servizio di farmacia comunale. Alla luce dell’impegno profuso da Bianchi per il proprio paese e, in particolare, per la realizzazione della casa di riposo di Olgiate Comasco di cui dal 2018 è stato presidente onorario, è intenzione, pienamente condivisa da questa Amministrazione, intitolare in sua memoria la struttura di accoglienza per anziani, riconoscendo così alla figura del compianto cittadino, venuto a mancare il 23 maggio 2021, la gratitudine dell’intera comunità".

La soddisfazione del gruppo degli Indipendenti

Tra i numerosi attestati di stima nei confronti del dottor Lanfranco Bianchi manifestati da gruppi e singoli cittadini, a sostegno dell'intitolazione, il 25 agosto dello scorso anno in Municipio era pervenuta una nota, con la quale il Gruppo Indipendenti, guidato in Consiglio comunale per anni dall’illustre cittadino, ha manifestato sostegno all’iniziativa di intitolare la casa di riposo di Olgiate Comasco alla memoria del dottor Lanfranco Bianchi.