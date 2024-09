“Casa del basket”, le prime opere di Cantù Arena

Esito positivo per le le opere di urbanizzazione, recupero e modifiche delle strutture esistenti in riferimento alla realizzazione del nuovo impianto polifunzionale denominato “Casa del Basket”.

“Casa del Basket”, nuova arena

Questo passaggio conclude le fasi di messa in sicurezza del cantiere e demolizione delle vecchie strutture, sancendo così l’inizio ufficiale dei lavori di costruzione della Nuova Arena. In questa fase così importante, Intesa Sanpaolo rinnova il suo supporto diventando l’Official Banking Partner della venue. Grazie a questa partnership Intesa Sanpaolo conferma la propria attenzione al territorio e rafforza il suo contributo all’innovativa Arena della cittadina brianzola, sostenendo un progetto all’avanguardia per la crescita del mondo dello sport e dell’intrattenimento in Italia. Intesa Sanpaolo è da sempre vicina al mondo dello sport, sostenendo progetti, competizioni, iniziative di promozione e di formazione per avvicinare i giovani allo sport, riconosciuto come strumento di educazione, di progresso civile e sociale.

Le parole di Mauri

“Ci tengo a ringraziare Intesa Sanpaolo per aver deciso di sostenere anche questa nuova avventura a compimento di un lungo percorso trascorso insieme a Pallacanestro Cantù - commenta il CEO di Cantù Arena, Andrea Mauri - Oltre all’importantissimo supporto al Club, l’Istituto Bancario ha infatti scelto di sposare questo progetto che esalta il nostro territorio e la sua imprenditoria. Poter contare sull’appoggio di un amore così prestigioso e importante come Intesa Sanpaolo rappresenta per noi un ulteriore motivo di orgoglio”.