Casa del Basket: ora è ufficiale, progetto affidato a Cantù Next

La Provincia di Como, in qualità di stazione appaltante, ha aggiudicato l’affidamento per la progettazione, realizzazione e gestione della Casa del Basket, il palazzetto polifunzionale che sarà la nuova casa della Pallacanestro Cantù.

Progetto a Cantù Next

Ad aggiudicarsi la concessione, per un valoro stimato di 345 milioni di euro, è l’operatore economico Cantù Next Spa, raggruppamento temporaneo che comprende:

PALLACANESTRO CANTU’ SPA

BENNET S.P.A.

GALLERIE COMMERCIALI BENNET S.P.A.

NESSI & MAJOCCHI S.P.A.

PICHLER PROJECTS S.R.L.

COBET S.R.L.

CONSONNISTRADE 2001 S.R.L. SOCIO UNICO

MA.SI GROUP S.R.L.

ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L.

In particolare, è prevista progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione di una struttura polifunzionale nel comune di Cantù, nonché la successiva gestione e manutenzione per tutta la durata del contratto, prevista per anni 50 a partire dal termine dei lavori di costruzione previsti.

Chi lavorerà al progetto?

Per la progettazione esecutiva dell’intervento sarà in carico ai seguenti professionisti, riuniti in raggruppamento temporaneo:

MMAPROJECTS S.r.l.

TEKNOLAB & DESIGN S.A.S.

TRM Infrastrutture Territorio Ambiente S.r.l.

MENS S.r.l.

STUDIO G. SCHINETTI

STUDIO ARTIS S.R.L.

NT ENGINEERING S.R.L.

STUDIO DI ARCHITETTURA GEROSA

STUDIO DI GEOLOGIA LUONI

M PARTNERS S.A.S. DI ALBERTO BERETTA

La nuova arena

L'area di intervento si estenderà su una superficie territoriale di 27.910 mq, e la struttura si svilupperà su tre livelli: seminterrato, terra, primo piano. La "Casa del Basket" includerà un'arena sportiva polifunzionale, un campo di allenamento, spogliatoi, locali accessori, uffici amministrativi, area stampa, esercizio di somministrazione (bar e ristorante), merchandising e biglietteria.

Il progetto nasce dalla necessità della squadra canturina di disporre di un impianto adeguato per le partite interne, dopo che il "Pianella" non risultava più conforme alle normative per la partecipazione al massimo campionato italiano e alle competizioni europee.

Nel dettaglio, il nuovo palazzetto avrà 5.100 posti a sedere, un campo di allenamento con campo di gioco alla quota seminterrato, con tribuna interna da 150 posti, oltre a un campo esterno 3 contro 3. Oltre all’Arena sportiva, l’area verrà occupata da due ulteriori edifici: un edificio commerciale (media struttura di vendita) e un edificio dedicato alla ristorazione. Tra i due edifici commerciali verrà realizzato un parcheggio privato ad uso pubblico, accessibile dalla strada di viabilità interna che divide il nuovo complesso del palasport dall’edificio commerciale esistente.