Casa del Basket, si parte a gennaio. Cantù Next, Molteni, Fermi, Bongiasca, Galbiati tutti soddisfatti

Si è tenuta questa mattina, lunedì 18 dicembre 2023, la conferenza stampa di presentazione dei prossimi passi in materia di realizzazione della Casa del Basket, il nuovo palazzetto della Pallacanestro Cantù e dell'intera città che società e tifosi aspettano da anni e che finalmente sta per essere costruito.

Ad aprire la conferenza è stata il sindaco di Cantù Alice Galbiati:

Comprendo chi è ancora scettico. La serietà delle società che hanno lavorato al progetto e la determinazione delle Istituzioni che lo hanno seguito sono però una garanzia importante per raggiungere l’obiettivo di inaugurare la Casa del Basket per l’annualità 26/27. Già dal prossimo febbraio consegneremo l’area all’Aggiudicataria per iniziare i lavori di demolizione.

A farle seguito il padrone di casa di Villa Gallia, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca che ha rispettato la promessa di concludere l'iter burocratico nel minor tempo possibile e che ora si aspetta il raggiungimento dell'obiettivo stagionale da parte della squadra canturina:

"Il palasport di Cantù è essenziale per l’intero territorio comasco, una struttura da 345milioni di euro che oltre ad essere la casa di una società storica come la Pallacanestro Cantù potrà essere utilizzata per importanti avvenimenti non solo sportivi ma anche sociali e ricreativi.

Ma questo palasport – se mi permettete – ha anche un valore importante per tutta la nostra società comasca, ha il valore di una sfida. Anche per questo ho chiesto al dottor Accardi e al suo staff della stazione appaltante di arrivare alla conclusione dell’iter burocratico nel più breve tempo possibile, come avevo promesso al presidente Allievi. E così è stato. La Provincia di Como ha dimostrato di saper mantenere le promesse, grazie alla professionalità e all’impegno di tutto il personale. Dopo che per due volte negli ultimi 30 anni sono falliti i progetti per realizzare un nuovo palazzetto, questa volta non possiamo proprio permetterci di fallire.

Lo dobbiamo dimostrare ai cittadini della nostra Provincia e al Ministro dello sport (e più in generale allo Stato) che ha supportato questa avventura. Voglio ricordare che il Palasport di Cantù è la prima grande opera sportiva progettata in Italia con la nuova “Legge stadi”. Quindi sarebbe proprio un bel fiore all’occhiello - riscattarci dal passato - e portare a termine questa avventura nel migliore dei modi: personalmente, sono convinto che ciò avverrà perché mi fido di Andrea Mauri e del Presidente Allievi e della garanzia che danno tutte le società coinvolte nell’operazione. A proposito, il Presidente mi ha promesso che l’anno prossimo saremo in A1… quindi mi aspetto che anche lui mantenga la promessa".