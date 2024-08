Casa della Gioventù, per i 60 anni una mostra con tutti i protagonisti

E' l'iniziativa di lancio per omaggiare la ricorrenza del sessantesimo anniversario della costruzione dell’oratorio cittadino

Un'esposizione che sarà inaugurata il prossimo 29 settembre

La Casa della Gioventù di Erba compie sessant’anni e si prepara a una grande festa. Tutti i giovani e i meno giovani - che alla CdG sono cresciuti - sono chiamati ad aprire i propri album dei ricordi alla ricerca di immagini che possano testimoniare il cammino che questo importante luogo di aggregazione e di fede ha comportato per loro e per l’intera comunità. L'idea, per omaggiare la ricorrenza del sessantesimo anniversario della costruzione dell’oratorio cittadino, è quella di allestire una mostra fotografica che sarà inaugurata il prossimo 29 settembre, in occasione della Festa dell’oratorio.

Recuperare le diverse generazioni che sono passate dalla CdG

"L’idea è quella di recuperare tutte le generazioni che in questi sessant’anni sono passati dalla CdG, in modo da poter ascoltare da ognuna come e cosa ha vissuto in questo luogo. Chiediamo le foto a chi ha vissuto quelle esperienze di crescita e di spiritualità e ne abbia memoria - spiega don Claudio Fossa, vicario della comunità pastorale Santa Eufemia e responsabile della pastorale giovanile - Non vuole però essere un “amarcord”. Lo scopo è piuttosto quello di tirar fuori le cose belle del passato, in modo che possano essere da stimolo per far bene nel futuro, per darne nuova linfa".

Ecco come recapitare le immagini alla CdG

Per contribuire all’esposizione fotografica è possibile prestare le immagini (complete di nome, cognome, indirizzo e anno dello scatto sul retro della fotografia) entro il 31 agosto presso la segreteria parrocchiale. E’ possibile farlo tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 (a esclusione del 15, 16 e 17 agosto). Al termine della mostra tutte le fotografie saranno restituite ai proprietari.