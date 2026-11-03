Casa delle storie: appuntamento speciale in paese

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Casa delle Storie: appuntamento speciale ad Albese a cura di Stefano De Luca, attore e regista al “Piccolo Teatro di Milano” sotto la guida di Giorgio Strehler.

Un viaggio immersivo nel territorio

Antica casa contadina attraversata da secoli di vita, oggi trasformata in spazio narrativo, la “Casa delle Storie” è il vero cuore dell’esperienza. Ogni stanza custodisce memorie, ogni oggetto diventa voce: luci soffuse, suoni lontani e atmosfere sospese accompagnano il visitatore in un percorso immersivo, dove il passato affiora e torna a farsi sentire. È un viaggio intimo, fatto di suggestioni e dettagli che emergono piano, come ricordi. E fuori, quasi in punta di piedi, si svela il borgo di Albese con Cassano: discreto, poco conosciuto, e proprio per questo capace di sorprendere. Tra vicoli silenziosi, scorci nascosti e tracce di storie quotidiane, il paese si lascia scoprire lentamente, come un racconto che si apre passo dopo passo.

Il tour diventa così un unico filo narrativo, che unisce la Casa e il suo intorno in un’esperienza raccolta e autentica, da vivere con lentezza, lasciandosi guidare dalle storie e dalla bellezza silenziosa del territorio.

Stefano De Luca si è formato come attore e regista al Piccolo Teatro di Milano sotto la guida di Giorgio Strehler, di cui è stato assistente fino al 1997. Ha lavorato nelle principali istituzioni teatrali italiane e internazionali, collaborando con maestri come Peter Brook, Ian McKellen, Cicely Berry e Lev Dodin.

Ha diretto spettacoli in Italia e all’estero — da Milano a Mosca, da Budapest a Stoccarda — e insegnato recitazione e regia in accademie e università di tutto il mondo, tra cui Berkeley, UCLA, GITIS di Mosca e Shanghai Theatre Academy, oltre alle Scuole del Teatro alla Scala e del Piccolo Tetaro di Milano.

Dopo una lunghissima esperienza tra palcoscenici, tournée e scuole di teatro, ha scelto di riportare il suo lavoro “a casa” trasformando un’antica casa contadina di Albese in un piccolissimo teatro.

La Casa delle Storie nasce proprio da questo gesto ideale: portare il mondo intero in un paesello e fare di una casa un centro culturale radicato nel territorio, aperto alla comunità e al dialogo. Qui il teatro per lui torna a essere ciò che è sempre stato: un incontro profondamente umano, un luogo di immaginazione condivisa, un “piccolo teatro quotidiano”.