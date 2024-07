Casa devastata dalla frana, i due anziani restano sfollati

La casa colpita dalla frana di venerdì 12 luglio a Caslino d'Erba resta, per il momento, disabitata: i due anziani soccorsi e sfollati hanno trovato riparo dal figlio.

Fango e detriti all'interno dell'abitazione

Cumuli di terra e sassi, il tronco trascinato dalla corrente che ha sfondato le recinzioni, fango rappreso ovunque, le ringhiere del balcone appoggiate a terra. Arrivando in via V Alpini non è difficile individuare la casa colpita dallo smottamento di venerdì: a pochi giorni dal nubifragio, infatti, la strada principale è stata liberata da detriti e acqua ma l’abitazione resta inagibile.

Lo ha sancito un’ordinanza emessa tempestivamente dal sindaco Marco Colombo, che vieta di rientrare ai due inquilini finché le condizioni dello stabile non saranno sicure. Giancarlo Trabattoni e la moglie Maria Luigia, 87 e 80 anni, vivono lì praticamente da sempre. La frana di venerdì li ha lasciati sotto shock. Ora, per fortuna, i due anziani sono al sicuro ospitati a Eupilio nella casa del figlio Matteo anche se - comprensibilmente - sono ancora scossi per quanto accaduto.

"Era già successo nel 1990, ma allora non era entrato tutto questo fango - racconta l’altro figlio, Mauro, che ci mostra velocemente i locali devastati dal fiume di terra e detriti - Invece ora ha ceduto una finestra, anche il pavimento è messo male nonostante abbiamo ripulito un primo strato di fanghiglia. Venerdì i miei genitori si trovavano in casa, hanno sentito un boato e hanno capito subito cosa stava succedendo".

In pochi attimi, infatti, l’abitazione dei due anziani è stata invasa dall’acqua e dai detriti provenienti dalla montagna alle loro spalle. All’interno dell’appartamento i locali più colpiti sono il bagno, la camera da letto e il corridoio. Per il momento lo stabile è inagibile, come detto: serviranno le perizie sullo stato della casa, in particolare per stabilire le condizioni degli impianti, poi (forse) i due anziani potranno rientrare nella propria dimora. Ma non sarà un passaggio così veloce.

