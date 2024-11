Casa di Comunità: si amplia l’orario del Punto unico di accesso

Ecco come si amplia l’orario di accesso al Pua della Casa di Comunità di Ponte Lambro.

Orario ampliato

Alla Casa di Comunità di Ponte Lambro, in via Verdi 3, si ampliano gli orari del Pua, il Punto unico di accesso, ossia lo sportello che assicura accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute del cittadino, integrando, se necessario,assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria e assistenza socio-assistenziale. Lo sportello è aperto con accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; il personale è contattabile anche per telefono chiamando il numero 031-6337961 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dal 4 novembre anche dalle 14.30 alle 15.30. E’, inoltre, possibile, scrivere una mail all’indirizzo pua.erba@asst-lariana.it.