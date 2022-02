A Erba

Ieri, venerdì 11 febbraio, durante una messa celebrata nella chiesa Mater Amabilis.

E’ con un ringraziamento a tutti i benefattori della Fondazione Prina che la Rsa erbese celebra la giornata del malato. Uno di questi amici della casa di riposo di Erba è Eugenio Nava che ha voluto dimostrare il suo affetto nei confronti dell’istituto oggi guidato dal presidente Alberto Rigamonti regalando un dipinto del ‘500 da attribuirsi a un seguace di Bernardino Luini. Ieri, venerdì 11 febbraio, durante una messa celebrata nella chiesa Mater Amabilis di Casa Prina è stata l’occasione per dire un grazie a chi a suo modo e con le sue opere e con le sue possibilità ha fatto un regalo a Casa Prina.

Casa Prina ringrazia i tanti benefattori

"Questa è un’opera raffigurante la Natività che avevo comprato nei primi anni Ottanta - spiega Nava, 81 anni, ex assessore alla Cultura del Comune di Erba nella Giunta di Filippo Pozzoli - Non l’ho mai messa in commercio e l’ho sempre tenuta in casa. Avevo sempre detto, d’accordo con le mie figlie, che dopo il mio trapasso l’avrei lasciata a qualche ente. Ora però mi son detto che forse è più giusto fare questa donazione mentre sono ancora in vita. E’ stato così che ho scelto la chiesa di Casa Prina: qui vengo a messa e poi ho sempre pensato che questa è un’opera adatta a un luogo di culto".

