Casa Prina a Erba ha riaperto le porte ai parenti degli ospiti, nel pieno rispetto delle regole e con un protocollo ad hoc.

Casa Prina via alle visite ai parenti

“A pochi giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale che ha dato il via libera alle visite in presenza nelle Rsa con il “Green pass”, Ca’ Prina ha emanato il proprio protocollo approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato a Ats Insubria”, hanno spiegato dalla struttura. “Siamo felici di poter riaprire alle visite in presenza dei parenti dei nostri ospiti, nella consapevolezza dei benefici sul loro benessere, a partire da lunedì 17 maggio”, ha spiegato Giuseppe De Leo consigliere delegato agli aspetti sanitari. L’attenzione è comunque altissima per tutelare gli ospiti della residenza per anziani.

Per questo motivo la visita è consentita in questa fase di inizio a un solo parente per ogni ospite per 30 minuti, su appuntamento, attraverso ingressi e percorsi ben identificati. I requisiti indispensabili sono: certificato di vaccinazione completa, oppure certificato di guarigione di pregresso Covid contratto negli ultimi cinque mesi, o esito di tampone molecolare eseguito entro le 48 ore precedenti.

