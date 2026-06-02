Cascina Prevalle inghiottita dal degrado: è ormai una discarica a cielo aperto

La situazione era già stata resa nota lo scorso anno in Consiglio comunale a Erba dal gruppo di opposizione Erba civica

Si chiedeva l’inserimento nell’elenco degli immobili in forte degrado

La situazione a Cascina Prevalle, ex sede dell’associazione NoiVoiLoro, nella parte alta di San Maurizio, continua a peggiorare.

Il forte degrado era stato “denunciato” dal consigliere comunale di Erba civica Giovanna Marelli nel corso di una seduta consiliare che si era svolta lo scorso anno, durante l’aggiornamento degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale.

“Nulla però è stato fatto e la struttura viene frequentata da chiunque”

Dall’elenco degli immobili dismessi, però, mancava Cascina Prevalle. Racconta Marelli:

“Si tratta di un’area molto grande e avevamo chiesto un possibile inserimento nell’elenco e soprattutto una risoluzione della situazione. Nulla, però, è stato fatto. Ne era stata transennata una parte, ma in una situazione di così forte degrado è chiaro che serve a poco. Infatti la struttura, ormai fatiscente, viene frequentata liberamente da chiunque”.

Ex sede del NoiVoiLoro è abbandonata da anni

Si tratta di un’ex filanda, che era stata poi trasformata in abitazioni e successivamente affittata dall’associazione NoiVoiLoro per farne la propria sede. Da anni è però in uno stato di abbandono:

“Purtroppo quel posto è diventato spaventoso. E’ una zona completamente dimenticata, anche se andrebbe riqualificata perché sarebbe da valorizzare sia per la posizione di pregio che occupa sia per la storia che ha alle sue spalle”.