Cascine abbandonate: dopo il crollo altre due saranno demolite

Cascine abbandonate: dopo il crollo dei giorni scorsi, altri due edifici a Fabbrica Durini saranno abbattuti.

Segnalazione di alcuni residenti di via Manzoni

La segnalazione di alcuni residenti della frazione di Alzate è dello scorso 23 agosto: in tutta la via si è avvertito un forte boato dovuto all’implosione di parte della copertura centrale di uno degli edifici. Il crollo, fortunatamente, sarebbe avvenuto verso l’interno: in particolare il cedimento ha riguardato una grossa porzione della struttura portante di legno della casa. Il cedimento, avvenuto all’interno del fabbricato, non ha impattato sulla strada e quindi non ci sono state fortunatamente persone coinvolte.

A seguito della segnalazione fatta al sindaco Paolo Frigerio è stato rapidamente organizzato un sopralluogo, avvenuto già nella giornata del 25 agosto con alcuni agenti di Polizia locale e anche con l’ausilio di un drone per verificare la situazione dell’immobile. E dal sopralluogo è emersa la necessità di intervenire in tempi rapidi: da qui l’emissione dell’ordinanza firmata dal sindaco e dal comandante della Polizia locale Roberto Cesarin con la quale dal prossimo 10 settembre è disposta la chiusura di parte della via Manzoni, per procedere alla demolizione dei due edifici pericolanti.

«Appena dopo la segnalazione ricevuta abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie: il sopralluogo con la Polizia locale e, con la Fondazione, una verifica con il drone – spiega il sindaco Frigerio – Ne è emerso che la situazione è grave. Fortunatamente il tetto che è crollato è imploso verso l’interno: fortunatamente, quindi, non si sono verificate situazioni di pericolo per le persone, ma non si può più aspettare e non voglio correre rischi. E il rischio che succeda qualcosa è concreto. Quindi, i prossimi 10, 11 e 12 settembre le due case in oggetto saranno abbattute. Ne resterà una sola, che però è protetta da vincolo ambientale. Metteremo in sicurezza la porzione più a rischio: la demolizione sarà come quella avvenuta lo scorso anno, fino al piano del primo davanzale. La Sovrintendenza aveva detto di mettere in sicurezza l’area ma non è più possibile e serve un intervento nell’immediato, per la pubblica sicurezza».

L’ordinanza emessa dalla Polizia locale è in vigore dalle 8 del 10 settembre fino al termine delle opere di demolizione ed è di chiusura temporanea con divieto di transito e sosta in via Manzoni, dall’incrocio con via Volta fino a quello con la Ss342 di Anzano. Saranno chiuse nello stesso periodo le vie Monterosa, Vitali, Verdi e Carbusate con il solo accesso dei residenti.

L’intervento fa seguito alla demolizione di altri due caseggiati pericolanti, nel settembre 2025. Il violento maltempo aveva infatti causato il crollo, anche in quel caso, di parte della copertura degli edifici.

«Questo intervento è il più urgente e necessario – aggiunge il sindaco – Poi si passerà alla progettualità e al riordino dell’area: abbiamo avviato alcuni incontri positivi che potrebbero trovare riscontri concreti nei prossimi mesi. Ci stiamo lavorando e vogliamo fare cose belle per la frazione: è un mio obbiettivo, ci vuole tempo ma riusciremo a farlo».